Explorer l’univers séances de planétarium et cosmorium Briare

Plongez la tête dans les étoiles !

Les mercredis 3 et 6 décembre, la Mairie de Briare vous propose une observation du ciel gratuite avec des séances de planétarium et cosmorium à l’Auditorium Jean Poulain de Briare. Venez explorer l’univers et nos prochains pas.

L’exposition et les séances de planétarium proposées au centre socio-culturel de Briare invitent à un véritable voyage spatial. Les 3 et 6 décembre, petits et grands auront l’occasion de plonger dans les mystères de l’univers, d’observer étoiles, galaxies et phénomènes célestes grâce au cosmorium installé pour l’événement. Gratuit et ouvert à tous, ce rendez-vous permet d’explorer les avancées scientifiques qui dessinent nos futurs pas dans l’espace. Le mercredi après-midi et le samedi toute la journée, des séances rythmées offriront une immersion rare, mêlant connaissances, émerveillement et découverte. Une occasion idéale pour comprendre le ciel qui nous surplombe et nourrir la curiosité de chacun face à l’immensité cosmique. .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 20 08 mairie@villedebriare.fr

English :

Dive into the stars!

On Wednesdays December 3 and 6, Briare town council is offering free sky observation with planetarium and cosmorium sessions at the Jean Poulain Auditorium in Briare. Come and explore the universe and our next steps.

German :

Tauchen Sie mit dem Kopf in die Sterne!

Am Mittwoch, dem 3. und 6. Dezember, bietet Ihnen das Rathaus von Briare eine kostenlose Himmelsbeobachtung mit Planetarium und Kosmorium im Auditorium Jean Poulain in Briare an. Erkunden Sie das Universum und unsere nächsten Schritte.

Italiano :

Tuffatevi nelle stelle!

I mercoledì 3 e 6 dicembre, il Municipio di Briare propone l’osservazione gratuita del cielo con sessioni di planetario e cosmorium presso l’Auditorium Jean Poulain di Briare. Venite a scoprire l’universo e i nostri prossimi passi.

Espanol :

Sumérjase en las estrellas

Los miércoles 3 y 6 de diciembre, el Ayuntamiento de Briare ofrece sesiones gratuitas de observación del cielo con planetario y cosmorium en el Auditorio Jean Poulain de Briare. Venga a explorar el universo y nuestros próximos pasos.

