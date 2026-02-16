Explorer sa voix pour apaiser le corps et l’esprit Meymac

Explorer sa voix pour apaiser le corps et l’esprit

Place de l’Église Meymac Corrèze

Atelier découverte Explorer sa voix pour apaiser le corps et l’esprit

Un atelier découverte d’1h30 pour explorer sa voix dans la douceur et la bienveillance.

Ici, il ne s’agit pas de performance et de technique vocale, mais d’accueillir sa voix telle qu’elle est, sans jugement.

A travers des mantras et chants traditionnels du monde (Amazonie, Mongolie, Inde, Europe de l’Est…), nous voyageons dans l’univers des sons, des rythmes et des vibrations.

Au programme

– Connexion au corps et à la respiration

– Transmission de chants issus des traditions du monde

– Exploration vocale sans recherche de perfection

Ouvert à toutes et tous, aucune expérience musicale n’est nécessaire.

Cet atelier est une porte d’entrée avant le lancement prochain d’un cycle de 5 ateliers.

Tarif libre et conscient .

