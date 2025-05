Explorez Dominos ! – Croisement Boulevard Mermoz / Avenue Germaine Tillon Saint-Jacques-de-la-Lande, 4 juin 2025, Saint-Jacques-de-la-Lande.

Explorez Dominos ! Croisement Boulevard Mermoz / Avenue Germaine Tillon Saint-Jacques-de-la-Lande 4 juin – 17 septembre, certains mercredis

1 mercredi par mois, nous vous proposons de nous retrouvez pour découvrir en promenade le GR urbain du secteur Dominos, et son intérêt patrimonial, écologique et urbain.

1 mercredi par mois, nous vous proposons de nous retrouvez au Métro Gaîté (Ligne B), au croisement du Boulevard Mermoz et de l’Avenue Germaine Tillon (Saint-Jacques-de-la-Lande), pour découvrir en promenade le GR urbain du secteur Dominos, et son intérêt patrimonial, écologique et urbain, au sein du quartier de la Courrouze.

Rendez-vous :

– le 4 juin à 14h

– le 9 juillet à 14h

– le 27 août à 14h

– le 17 septembre à 14h

Activité gratuite, sans réservation

A bientôt !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-04T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-17T15:30:00.000+02:00

1



Croisement Boulevard Mermoz / Avenue Germaine Tillon Saint-Jacques-de-la-lande La Courrouze Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine