Explorez la biodiversité du Bassin d’Arcachon Port de Larros Gujan-Mestras

Explorez la biodiversité du Bassin d’Arcachon 20 et 21 septembre Port de Larros Gironde

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Animations au Parc naturel marin au port de Larros, en face du boulodrome.

– Expo photos : dans le noir, juste équipés d’une lampe de poche, découvrez la richesse des fonds marins du Bassin d’Arcachon

– Films immersifs : plongez dans le Bassin tout en restant au sec ! Observez de plus près les blockhaus immergés, colonisés par les anémones et les congres, ainsi que les précieux herbiers marins, essentiels à l’écosystème.

– Activités ludiques : jeu de rôles, boites à toucher, quiz, atelier de nœuds, puzzle 3D : des animations pour éveiller la curiosité et mieux comprendre l’environnement marin.

Port de Larros Port de Larros, 33470 Gujan-Mestras Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dégustation d’huîtres, visite de la Maison de l’Huître, balade sur la jetée du Christ et sur le sentier du littoral, allers et retours des bateaux traditionnels… Sur le port de Larros à Gujan-Mestras, les occasions de s’arrêter ne manquent pas.

Prenez le temps de vous balader sur l’esplanade des ostréiculteurs, avec ses cabanes colorées, tout en regardant les bateaux. Tout au bout, la jetée du Christ, superbe point de vue sur le Bassin d’Arcachon !

© Lisa Lapouge / Office français de la biodiversité