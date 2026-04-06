Explorez la biodiversité et l’histoire du parc de la Roche Jagu, en anglais ! Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

Explorez la biodiversité et l’histoire du parc de la Roche Jagu, en anglais !

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine Departemental de la Roche Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 16:30:00

Date(s) :

2026-04-06

En anglais, explorez les multiples facettes du parc, de sa gestion en faveur de la biodiversité à l’art naturel éphémère (Land art) et au patrimoine historique du site. Nous prendrons aussi le temps d’éveiller nos sens pour enrichir notre relation à ce magnifique lieu qui surplombe la vallée du Trieux. Après notre balade, nous pourrons poursuivre nos échanges autour d’un thé au café Le Petit Jagu. .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine Departemental de la Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 88 67 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Explorez la biodiversité et l’histoire du parc de la Roche Jagu, en anglais ! Ploëzal a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol