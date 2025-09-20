Explorez la colline du Hérapel Colline du Hérapel Cocheren

Explorez la colline du Hérapel Colline du Hérapel Cocheren samedi 20 septembre 2025.

Explorez la colline du Hérapel Samedi 20 septembre, 10h00 Colline du Hérapel Moselle

Nombre de places limité. Inscription gratuite et obligatoire auprès de l’Office de tourisme du Pays de Forbach. Durée de la visite : 2 h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Découvrez la colline du Hérapel, son histoire et le patrimoine de Cocheren avec notre guide bénévole.

Colline du Hérapel 57800 Cocheren Cocheren 57800 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 85 02 43 »}] Des indices attestent l’occupation du site au Néolithique, à la fin de l’âge du bronze, ainsi qu’à l’âge du fer, sans qu’il soit possible de déterminer la forme exacte de cette présence. Le site s’est réellement développé à partir de l’occupation romaine et connaît son extension maximale au IIᵉ siècle et dans la première moitié du IIIᵉ siècle. La localité a subi des destructions : les fouilles montrent qu’un incendie a ravagé les constructions à la fin du IIIᵉ siècle. La bourgade se dota alors d’une enceinte périmétrique, et l’activité reprit, mais, comme dans de nombreux sites de ce type, la vie semble cesser brutalement après l’invasion germanique de l’an 407.

Les premières fouilles ont lieu dès 1753. Le site a été exploré entre 1827 et 1830 par Heinrich Böcking, maire de Sarrebruck, qui ne laisse néanmoins pas de trace de ses découvertes. En 1934, une série de haches en pierre polie, une hache‑marteau et une hachette en silex est décrite. Quarante-six monnaies gauloises ont été découvertes sur le site, mais les vestiges archéologiques ont été dispersés dans différents musées français et allemands, les principales fouilles ayant été réalisées sous administration allemande entre 1871 et 1914.

Sur le bord sud‑ouest du plateau, à l’emplacement d’une source aujourd’hui tarie, avait été érigée une petite chapelle, la chapelle Sainte-Hélène, qui a été endommagée par un glissement de terrain en juin 1991, avant d’être détruite par un second éboulement en décembre 1992, sans doute dû aux dégâts miniers.

Découvrez la colline du Hérapel, son histoire et le patrimoine de Cocheren avec notre guide bénévole.

© Office de Tourisme du Pays de Forbach