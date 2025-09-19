Explorez la crypte de Ligugé sous la salle du clocher ! Église paroissiale et Crypte Ligugé

Explorez la crypte de Ligugé sous la salle du clocher ! 19 – 21 septembre Église paroissiale et Crypte Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Durant les journées du 19, 20 et 21 septembre la crypte et la salle du clocher seront ouvertes aux publics.

Elles se situent à côté et en dessous de l’église paroissiale. Vous pourrez découvrir les lieus où des fouilles archéologiques ont été entreprises à partir de 1953, grâce à des brochures mise à dispositions ainsi qu’à un audio racontant l’histoire passée de ses lieux.

Église paroissiale et Crypte 86240 Ligugé Ligugé 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 55 97 19 https://www.liguge.fr/vie-touristique-et-culturelle/liguge-de-nature-et-d-histoire Ce lieu est une église paroissiale qui a été construite sur des vestiges antiques. Plusieurs fois reconstruite, la majeure partie de l’église actuelle est l’œuvre de Monsieur Pie au milieu du XIXe siècle. Seul le portail occidental avec ses deux vantaux en bois date des travaux de Geoffroy d’Estissac (XVIe siècle). Elle est classée au titre des Monuments historiques en 1965.

La crypte est le lieu du plus ancien témoignage architectural de l’époque gallo-romaine (IIe au IVe siècles). et ce situe sous l’église et en bas de La salle du clocher Il y a plusieurs parking à proximité, un bus s’arrète prés de la gare et des ter passe plusieurs fois en journée

