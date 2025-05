Explorez la friche ! – L’Antipode Rennes, 28 mai 2025, Rennes.

Explorez la friche ! L’Antipode Rennes 28 mai – 26 novembre, certains mercredis

1 mercredi par mois, nous vous proposons de nous retrouvez devant l’Antipode, au 75 Avenue Jules Maniez (Rennes), pour découvrir en promenade les Halles en Commun

1 mercredi par mois, nous vous proposons de nous retrouvez devant l’Antipode, au 75 Avenue Jules Maniez (Rennes), pour découvrir en promenade les Halles en Commun, lieu collectif dédié à l’économie sociale et solidaire, la culture et l’urbanisme transitoire, au sein du quartier de la Courrouze.

Rendez-vous :

– le 28 mai à 14h

– le 25 juin à 14h

– le 20 juillet à 14h

– le 24 septembre à 14h

– le 29 octobre à 14h

– le 26 novembre à 14h

Activité gratuite, sans réservation

A bientôt !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-28T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-26T15:30:00.000+01:00

1



L’Antipode 75 Avenue Jules Maniez, 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine