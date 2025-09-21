Explorez la maison d’Offwiller, de la cave à la grange Maison d’Offwiller Offwiller

Explorez la maison d’Offwiller, de la cave à la grange Dimanche 21 septembre, 14h00 Maison d’Offwiller Bas-Rhin

Durée de la visite : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir la maison d’Offwiller à travers une visite commentée. Lors de cette visite, vous pourrez explorer la maison, la cave, ainsi que la grange.

Une visite libre est également possible.

Maison d’Offwiller 42 rue de la Libération, 67340 Offwiller Offwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est 03 88 89 31 31 [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/decouvrez-librement-la-maison-doffwiller-de-la-cave-a-la-grange »}] Le musée est installé dans une maison typique datant de 1782. Les collections retracent la vie quotidienne d’un petit paysan des Vosges du Nord au XIXᵉ siècle.

L’agriculture, pratiquée avec l’aide des bovins pour les labours, était une agriculture de subsistance. Dans la grange sont regroupés les outils agricoles et artisanaux. Le cycle de fabrication des tissus, à partir du chanvre et du lin, est illustré par un outillage complet et en état de fonctionnement.

© Dominique Diffiné