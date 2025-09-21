Explorez la mémoire d’un prieuré du XIᵉ siècle Église Saint-Symphorien Le Montsaugeonnais

Explorez la mémoire d’un prieuré du XIᵉ siècle Dimanche 21 septembre, 10h00 Église Saint-Symphorien Haute-Marne

Découvrez ue église, unique vestige d’un ancien prieuré fondé au XIe siècle et détruit pendant la guerre de Trente Ans.

Église Saint-Symphorien Rue de l’Abbaye, 52509 Vaux-Sous-Aubigny Le Montsaugeonnais 52190 Vaux-sous-Aubigny Haute-Marne Grand Est 03 25 88 30 41 L’église Saint-Symphorien date du milieu du XIIème siècle et est de style roman.

Elle est l’unique vestige d’un ancien prieuré fondé au XIème siècle. Il fut détruit pendant la guerre de 30 ans.

Elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1914. Elle est de vastes dimensions, possédant une nef de 6 travées avec bas-côtés et un chœur de 2 travées se terminant par un chevet plat. De structure gothique, l’église se caractérise par un dépouillement cistercien et une influence bourguignonne.

Elle est entourée par le cimetière des notaires et elle bénéficie de la présence d’un tilleul dit de Sully, classé arbre remarquable de France. Parking à proximité.

