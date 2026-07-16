Explorez la mine de Cénomes au cours d’une visite guidée !, Mine de Cénomes, Cénomes

Informations pratiques

Explorez la mine de Cénomes au cours d’une visite guidée ! Samedi 19 septembre, 10h30, 15h30 Mine de Cénomes Aveyron

Tarif : 4€ (adulte), 2€ (- 18 ans) et gratuit (- de 10 ans). Réservation obligatoire. Nombre de place limité à 10 personnes. Température intérieure 10°C. Prévoir des chaussures adaptées passages boueux. Non adapté aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

⛏️ Visite de la mine de Cénomes

Un site industriel souterrain, de l’Antiquité à l’activité fromagère

Plongez dans les entrailles de la mine de Cénomes, un remarquable site souterrain dont l’histoire s’étend de l’exploitation minière antique puis médiévale à une reconversion originale en espace de production fromagère.

Ce réseau de galeries témoigne du travail de l’homme, où l’on peut observer les différentes techniques d’exploitation minière.

Le site fait également l’objet d’études et de recherches continues, qui contribuent à en révéler progressivement les secrets et à mieux comprendre son histoire complexe.

Les visiteurs soulignent régulièrement la richesse des découvertes, l’originalité du lieu et la qualité de l’expérience, entre histoire, archéologie minière et patrimoine industriel.

Mine de Cénomes Cénomes, 12360 Montagnol Cénomes 12360 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://minecenomes.fr »}] Venez découvrir une mine authentique, dans laquelle on peut encore voir les traces de l’exploitation du minerai, de l’Antiquité au Moyen Âge !

La mine de Cénomes doit son état exceptionnel de conservation à l’installation d’une cave à fromage au XVIIe siècle. L’accès est resté ainsi possible et dissimulé derrière une porte, au sous-sol de l’atelier de fabrication. La solidité de l’ouvrage s’explique par la dureté du rocher encaissant constitué ici de calcaire dolomitique. Un travers-banc permet d’accéder, au bout d’une centaine de mètres, au cœur du gisement.

L’extraction du cuivre argentifère s’est faite dans un dédale de petites salles et de boyaux où il a été fait usage, soit de foyers allumés pour faire éclater la roche, soit d’outils métalliques. Les traces sont bien visibles sur les parois et témoignant du labeur des anciens mineurs. Nous savons aujourd’hui qu’il s’agissait d’esclaves, sous les ordres d’une société romaine de type colonial, qui au début du premier siècle avant notre ère avait réussi à établir une mainmise sur l’ensemble des gisements d’argent, situés entre l’Orb et Dourdou, aux dépens du pouvoir local rutène. L’arrêt définitif de l’exploitation de la mine de Cénomes intervient avant la fin de la première moitié du Ier siècle après notre ère. Il est possible de stationner sur place, mais le plus confortable et de prévoir de laisser sa voiture sur le parking aménagé sur la D902 près de la station essence de Cénomes (direction Lodève).

⛏️ Visite de la mine de Cénomes

© AAlliès, Mine de Cénomes, 2024