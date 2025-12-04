Explorez le changement climatique dans les forêts Maison de la découverte Graine de forêt Garein

Explorez le changement climatique dans les forêts

Maison de la découverte Graine de forêt 15 route de luglon Garein Landes

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Visite de la maison de la découverte

enfants à partir de 8 ans et adultes .

Maison de la découverte Graine de forêt 15 route de luglon Garein 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 67 60 76 contact@grainedeforet.fr

