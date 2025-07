Explorez le ciel avec Ludiver Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin

Explorez le ciel avec Ludiver Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin jeudi 24 juillet 2025.

Explorez le ciel avec Ludiver Rolex Fastnet Race

Place Napoléon Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-24 11:00:00

fin : 2025-07-29 19:00:00

Date(s) :

2025-07-24

Étoiles, constellations comment les repérer et comment s’orienter aux étoiles ? Grâce à notre carte du ciel étoilée, repérez les principales étoiles et constellations, elle vous permettra de reconnaître facilement les étoiles visibles à un instant donné. Observez le ciel tous les jours de l’année !

Étoiles, constellations comment les repérer et comment s’orienter aux étoiles ? Grâce à notre carte du ciel étoilée, repérez les principales étoiles et constellations, elle vous permettra de reconnaître facilement les étoiles visibles à un instant donné. Observez le ciel tous les jours de l’année ! .

Place Napoléon Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 50 79 18 07

English : Explorez le ciel avec Ludiver Rolex Fastnet Race

Stars and constellations: how to spot them and orient yourself by the stars? Use our starry sky map to spot the main stars and constellations, so you can easily recognize which stars are visible at any given moment. Observe the sky every day of the year!

German :

Sterne, Sternbilder: Wie findet man sie und wie orientiert man sich an den Sternen? Mithilfe unserer Sternenhimmelkarte können Sie die wichtigsten Sterne und Sternbilder ausfindig machen. Sie ermöglicht es Ihnen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt sichtbaren Sterne leicht zu erkennen. Beobachten Sie den Himmel an jedem Tag des Jahres!

Italiano :

Stelle e costellazioni: come individuarle e orientarsi con le stelle? Utilizzate la nostra mappa stellare per individuare le principali stelle e costellazioni, in modo da poter riconoscere facilmente quali stelle sono visibili in ogni momento. Osservate il cielo ogni giorno dell’anno!

Espanol :

Estrellas y constelaciones: ¿cómo localizarlas y orientarse por las estrellas? Utiliza nuestro mapa estelar para localizar las principales estrellas y constelaciones y saber qué estrellas son visibles en cada momento. Observa el cielo todos los días del año

L’événement Explorez le ciel avec Ludiver Rolex Fastnet Race Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-07-15 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin