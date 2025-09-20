Explorez le musée et ses collections Musée de tradition des fusiliers marins et commandos Lanester

Explorez le musée et ses collections 20 et 21 septembre Musée de tradition des fusiliers marins et commandos Morbihan

Programme du week-end au musée de tradition des fusiliers marins et commandos:

Dates et horaires : Samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 10h à 18h en continu (dernières entrées à 17h30).

Tout au long du week-end, le musée propose des visites libres, permettant de découvrir à votre rythme l’histoire et les collections des fusiliers marins et commandos.

À l’extérieur, découvrez nos véhicules militaires exposés.

Le personnel fusilier marin et commando propose également, de 14h à 16h, des démonstrations de leurs métiers et équipements, offrant un aperçu concret de leur quotidien.

Enfin, ne manquez pas notre exposition temporaire consacrée au « 4e régiment de fusiliers marins : des marins dans la bataille des poches de l’Atlantique (1944-1945) », présentée en fin de parcours.

Venez partager cette expérience avec nous !

Placé sous l'autorité du commandant de l'école des fusiliers marins, le musée de tradition des fusiliers marins est aujourd'hui l'unique musée de tradition de la Marine. L'équipe du musée ainsi qu'un ensemble de bénévoles tous passionnés permettent la découverte de l'histoire des fusiliers marins, au travers de riches collections, depuis leur création en 1662 par Richelieu jusqu'à l'époque contemporaine.

