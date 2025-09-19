Explorez le Musée Zadkine Musée Ossip Zadkine Les Arques

Explorez le Musée Zadkine 19 – 21 septembre Musée Ossip Zadkine Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

️ Exposition — Confrontation Zadkine / Cocteau : le triomphe d’Orphée

À travers cette exposition estivale, le musée Zadkine met en lumière les nombreux liens entre Zadkine et Cocteau, réunis par une fascination commune : Orphée, figure mythique de la poésie et des arts.

Ce héros de la mythologie grecque traverse leurs œuvres, créant un dialogue sensible et artistique entre sculpture et image, matière et mythe.

Pour en savoir plus sur l’exposition, rendez-vous sur Lot.fr

Plus découvrir le musée Zadkine, rendez-vous sur musees.lot.fr

Musée Ossip Zadkine Le bourg, 46250 Les Arques Les Arques 46250 Lot Occitanie 05 82 11 04 66 http://musees.lot.fr [{« link »: « https://lot.fr/actualites/les-arques-orph-e-trait-d-union-entre-zadkine-et-cocteau »}, {« link »: « https://musees.lot.fr/mus-e-zadkine-1 »}] Ossip Zadkine (Vitebsk, Russie 1890 – Paris 1967), l’un des artistes les plus puissants de sa génération, membre de l’école de Paris, s’installe aux Arques avec son épouse Valentine Prax, également artiste, en 1934. Amoureux de la terre et des arbres, il y sculptera les œuvres qui comptent parmi les plus importantes de sa création et dont le musée présente de prestigieux exemples (dépôt permanent, collection Musée Zadkine/Paris, MNAM centre Georges Pompidou).

© Jean-Baptiste Dos Ramos, Département du Lot