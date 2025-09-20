Explorez le palais de justice de Nanterre et dialoguez autour de la justice ! Tribunal judiciaire de Nanterre Nanterre

Accès sur présentation d’une pièce d’identité

Depuis la salle des pas perdus jusqu’à la salle des assises, parcourez les lieux emblématiques de cette institution située au cœur des Hauts-de-Seine. Plongez dans son quotidien, son architecture et son histoire, et profitez d’un moment d’échange avec des professionnels du droit pour mieux comprendre les enjeux de la justice d’aujourd’hui.

Tribunal judiciaire de Nanterre 179 avenue Joliot Curie 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de l’Université Hauts-de-Seine Île-de-France 0140971010

