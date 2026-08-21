« Explorez le patrimoine autrement ! Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous. », Visites guidées du Fort de la Revère, Èze

Informations pratiques

« Explorez le patrimoine autrement ! Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous. » 19 et 20 septembre Visites guidées du Fort de la Revère Alpes-Maritimes

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le Fort de la Revère, l’un des plus beaux ouvrages Séré de Rivières des Alpes-Maritimes, construit entre 1882 et 1885, est ouvert exceptionnellement au public.

Visites guidées du Fort de la Revère Fort de la Revère, Parc de la Grande corniche, route de la Revère, 06360 Èze Èze 06360 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 18 60 00 https://www.departement06.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-0 [{« type »: « link », « value »: « http://mesdemarches06.fr »}] Le fort de la Revère est l’un des plus beaux ouvrages Séré de Rivières des Alpes-Maritimes. Pilier de la défense de la place de Nice, il est construit entre 1882 et 1885. Les progrès techniques en matière d’artillerie l’ont rapidement rendu obsolète. Il sert de centre d’instruction pour les chefs de section lors de la Première Guerre mondiale et à la veille de la Seconde Guerre mondiale pour les soldats des Bataillons Alpins de Forteresse. En 1942, il est devenu temporairement un lieu d’internement pour des aviateurs du Commonwealth. Entre 1955 et 1964, il accueille le commandement de la base aérienne 943 et jusque dans les années 1980, il a accueilli des préparations militaires de l’armée de l’air. Acquis par le Département en 1995, il fait l’objet d’un projet de restauration et d’aménagement. Perché à 696 mètres d’altitude, le fort offre un panorama exceptionnel sur la Méditerranée et les environs. En outre, le lieu est également un point de départ idéal pour des promenades à travers le Parc de la Grande Corniche. Situé dans le Parc de la Grande Corniche, le fort est ouvert exceptionnellement pour les Journées Européennes du Patrimoine 2025. Il bénéficie d’un parking et d’un espace de pique-nique à l’extérieur.

Le Fort de la Revère, l’un des plus beaux ouvrages Séré de Rivières des Alpes-Maritimes, construit entre 1882 et 1885, est ouvert exceptionnellement au public.

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