Explorez le pouvoir de votre intuition Salle de spectacle le Diapason, Campus Beaulieu, 21, allée Jules Noel 35000 RENNES Rennes Mardi 24 juin, 19h00 Entrée payante Les tarifs : Normal 23 Euros Etudiants 12 (sur présentation carte) lien pour inscription : https://www.institut-repere.com/info/laurent-gounelle-explorez-le-pouvoir-de-votre-intuition/

Conférence : Explorez le pouvoir de votre intuition . Laurent Gounelle se propose d’explorer cette capacité méconnue et de vous faire vivre une expérience troublante d’accès à vos propres intuitions.

Einstein la qualifiait de don sacré. Nous sommes tous dotés de cette capacité étonnante, et pourtant nous l’ignorons souvent. Et si, loin d’être anecdotique, l’intuition était une clé pour prendre des décisions, réaliser ses projets et agir au quotidien ? Au cours d’une conférence suivie d’un atelier pratique, Laurent Gounelle se propose d’explorer avec vous cette capacité méconnue et de vous faire vivre une expérience troublante d’accès à vos propres intuitions. Il s’agit d’une conférence qui aura pour invité Laurent Gounelle qui est l’un des écrivains français les plus lus dans le monde, traduit dans 38 langues,

Passionné par la psychologie, la philosophie et la spiritualité, il écrit des romans qui emmènent le lecteur dans des voyages initiatiques à la découverte de lui-même.

Tarifs : Normal 23 Euros Etudiants 12

Salle de spectacle le Diapason, Campus Beaulieu, 21, allée Jules Noel 35000 RENNES