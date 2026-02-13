Explorez le temps avec les Archives de Bordeaux Métropole !, Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux

Explorez le temps avec les Archives de Bordeaux Métropole ! 24 février – 16 juin, certains mardis Archives Bordeaux Métropole Gironde

Début : 2026-02-24T19:00:00+01:00 – 2026-02-24T20:30:00+01:00

Fin : 2026-06-16T19:00:00+02:00 – 2026-06-16T20:30:00+02:00

Mardi 24 février, 19h

« De déchets à ressources : la stratégie de Bordeaux Métropole en action »

Par Boris Cousin, directeur accompagnement des usagers et aménagement de pré-collecte, pôle Prévention et Gestion des Déchets de Bordeaux Métropole.

Présentation de la stratégie de Bordeaux Métropole pour transformer les déchets en ressources sur la période 2020-2025. Elle détaille les mécanismes mis en œuvre et le bilan des actions menées sur le territoire. Découvrez les coulisses de la gestion locale des déchets de ces 5 dernières années.

Réservations sur service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr

Mardi 3 mars, 19h

« Il y a 130…le cinéma partait à la conquête du Monde » Conférence/projection

Par Bernard Gaillard, réalisateur et Youen Bernard, ancien directeur du Mégarama de Bordeaux et directeur de la Villa Monciné Saint-André-de-Cubzac.

En mars 1896, deux mois après Paris, Bordeaux découvrait le cinéma.

En partenariat avec le Festival du Film naval de Bordeaux.

Avec la participation de l’Académie Mano, école de cinéma.

Réservations sur service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr

Mardi 10 mars, 19h

« De dépotoirs domestiques en décharges publiques, l’exemple de la ZAC Garonne-Eiffel. »

Par Aurélien Alcantara, Jérémy Bonnenfant et Valérie Marache, Service Archéologie de Bordeaux Métropole.

Dans le cadre des projets d’aménagement du territoire et lors des fouilles archéologiques menées sur le terrain, les vestiges les plus couramment rencontrés sont les déchets rejetés à travers les âges. Exemple des diagnostics réalisés à l’emplacement de l’ancienne Usine Cacolac (Secteur Deschamps – ZAC Garonne-Eiffel).

Réservations sur service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr

Mardi 31 mars, 19h

« Paul Abadie, architecte »

Par Olivier Thomas, auteur de la bande dessinée aux éditions Hervé Chopin.

Avec la participation de l’historien Claude Laroche.

En regard de documents originaux liés aux différentes réalisations bordelaises de l’architecte Paul Abadie, Olivier Thomas présente la création de cette bande dessinée dédiée à la vie de ce grand restaurateur et bâtisseur du Sud-Ouest de la France.

En partenariat avec Bordeaux Patrimoine Mondial dans le cadre du chantier de restauration de l’église Sainte-Marie-de-la-Bastide.

Réservations sur https://toutartfaire.com/

Mardi 21 avril, 19h

« Bordeaux, vue depuis ses déchets : une histoire de la gestion urbaine des rebuts, du Moyen Âge à nos jours. »

Par Maxence Mautray, doctorant en sociologie, Université de Bordeaux

De la ville médiévale aux bennes modernes, des pratiques de récupération et de seconde main, comme celles qui ont longtemps animé les marchés de Mériadeck, aux incinérateurs sophistiqués de Cenon et Bègles, les déchets offrent un regard original sur l’histoire de Bordeaux et de ses transformations.

Réservations sur service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr

Mardi 5 mai, 19h

« Casimir Fidèle, parcours d’un affranchi »

Par Julie Duprat, archiviste paléographe et écrivaine.

À l’occasion de la parution de son ouvrage, l’historienne et chartiste retrace les multiples déracinements vécus par ce survivant de l’esclavage au XVIIIe siècle.

Dans le cadre du Temps des Mémoires.

Réservations sur https://toutartfaire.com/

Mardi 16 juin, 19h

« En route avec l’Anonyme de Bordeaux, de Burdigala à Jérusalem en 333 ap. J.-C. »

Par Francis Tassaux, professeur émérite d’archéologie et d’histoire romaine de l’université Bordeaux Montaigne.

Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie.

Réservations sur https://toutartfaire.com/

