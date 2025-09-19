Explorez les collections du musée Musée des beaux-arts et d’archéologie Châlons-en-Champagne

Explorez les collections du musée 19 – 21 septembre Musée des beaux-arts et d’archéologie Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À votre rythme, explorez les collections du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et découvrez l’exposition « Créer à tout prix ». L’art contemporain, entre Paris et Châlons-en-Champagne, de 1945 à nos jours.

Musée des beaux-arts et d'archéologie Place Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne, France Histoire naturelle : 1 972 oiseaux naturalisés provenant du monde entier ; Mobilier : du XVe siècle à l'Art nouveau ; Mobilier et Objets d'Art : tapisseries (XVe – XVIIIe siècle), meubles, émaux, ivoires ; Taques ; Sculptures : Moyen Âge, Renaissance et sculptures plus récentes jusqu'à Rodin ; Peintures : 300 œuvres formant un panorama de la peinture européenne du XVe au XXe siècle ; Sculptures d'Inde du Sud Place Godart.

© Avryle Royer