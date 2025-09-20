Explorez les coulisses de la justice Tribunal judiciaire Colmar

Explorez les coulisses de la justice Tribunal judiciaire Colmar samedi 20 septembre 2025.

Explorez les coulisses de la justice Samedi 20 septembre, 13h30 Tribunal judiciaire European Collectivity of Alsace

Accueil 20 min avant la visite, fouille des sacs obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Venez découvrir le tribunal judiciaire de Colmar à l’occasion d’une visite guidée. Plongez au cœur de son histoire, explorez ses salles et apprenez comment la justice est rendue au sein de cette institution.

Tribunal judiciaire Grand Rue, 68000 Colmar Colmar 68000 European Collectivity of Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-du-tribunal-judiciaire »}] C’est en 1791 que l’ancien couvent des frères augustins est reconverti en maison d’arrêt et de justice. Les décrets religieux ayant été supprimés en février 1790, la communauté se disperse en mai 1791, et l’église ainsi que le couvent sont fermés le mois suivant. La position de ce couvent, attenant au palais de justice, est idéale.

Dans les premières années du XIXᵉ siècle, une réorganisation de la prison est décidée en raison de son état de vétusté et du manque de séparation entre prévenus, accusés et condamnés. La nouvelle prison est officiellement terminée en 1828. Un autre agrandissement a lieu en 1868, avec la construction d’un nouveau quartier pour les femmes.

Venez découvrir le tribunal judiciaire de Colmar à l’occasion d’une visite guidée. Plongez au cœur de son histoire, explorez ses salles et apprenez comment la justice est rendue au sein de cette…

© Ville de Colmar