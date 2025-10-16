Explorez les Métiers du Bâtiment : Plombier, Électricien, Peintre – Formation Inclusives de 400h Agence RENNES EST Rennes

Explorez les Métiers du Bâtiment : Plombier, Électricien, Peintre – Formation Inclusives de 400h Agence RENNES EST Rennes Jeudi 16 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Vous souhaitez valider votre projet professionnel en bâtiment ?Participez à une formation de 400h afin de découvrir 3 métiers du bâtiment (peintre, électricien, plombier) et d’acquérir des 1ères compé

Vous souhaitez valider votre projet professionnel en bâtiment ?Participez à une formation de 400h afin de découvrir 3 métiers du bâtiment (peintre, électricien, plombier) et d’acquérir des 1ères compétences avec l’objectif d’intégrer une formation qualifiante dans le métier choisi.Vous avez de l’appétence pour le Bricolage, alors venez nous rencontrer !Pré-requis : savoir lire, écrire et compter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-16T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T16:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/469822

Agence RENNES EST 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine