Explorez les Métiers du Bâtiment : Plombier, Électricien, Peintre – Formation Inclusives de 400h Agence RENNES OUEST Rennes Jeudi 6 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Vous souhaitez valider votre projet professionnel en bâtiment ?Participez à une formation de 400h afin de découvrir 3 métiers du bâtiment (peintre, électricien, plombier) et d’acquérir des 1ères c…

Vous souhaitez valider votre projet professionnel en bâtiment ?Participez à une formation de 400h afin de découvrir 3 métiers du bâtiment (peintre, électricien, plombier) et d’acquérir des 1ères compétences avec l’objectif d’intégrer une formation qualifiante dans le métier choisi.Vous avez de l’appétence pour le Bricolage, alors venez nous rencontrer !Pré-requis : savoir lire, écrire et compter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-06T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-06T11:00:00.000+01:00

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine