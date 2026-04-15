Explorez les orchidées sauvages de Guernesey, Bridget Ozanne orchid fields, St. Pierre du Bois

Explorez les orchidées sauvages de Guernesey 5 – 7 juin Bridget Ozanne orchid fields

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

Entrez dans une réserve naturelle vraiment sauvage et magnifique aux champs d’orchidées de Bridget Ozanne, gérés par la Société Guernesiaise. Ce ne sont pas des jardins formels, ce sont des champs traditionnels de prairie humide, soigneusement entretenus pour soutenir une riche diversité d’orchidées, de fleurs sauvages et de faune.

Ce que vous verrez :

Quatre espèces d’orchidées : l’orchidée tachetée commune, l’orchidée tachetée de bruyère, l’orchidée des marais du sud et la rare orchidée à fleurs lâches.

Autres fleurs sauvages : iris jaune vif, délicat rouge-gorge à queue en brosse, menthe d’eau au parfum sucré et coucou de mer, tous attirant les abeilles, les papillons et autres pollinisateurs.

Invertébrés : Surveillez le papillon bleu commun, la teigne de la bardane à cinq taches et d’autres insectes fascinants.

Informations pour les visiteurs :

Les chemins sont coupés autour des champs, mais le sol peut être marécageux et inégal. Des chaussures robustes sont recommandées.

Veuillez rester sur les chemins pour protéger les plantes délicates.

Venez découvrir la vue, l’odeur et le bourdonnement d’une prairie d’orchidées sauvages, un havre de paix pour les amoureux de la nature, les photographes et tous ceux qui sont curieux de la faune de Guernesey.

Bridget Ozanne orchid fields St Pierre Du Bois, GY8 0DS St. Pierre du Bois Guernsey +44(0)1481725093 https://societe.org.gg/wp/nature-reserves/ LIGNES DE BUS : 61, 91, 92, 93, 94 LIEU : Rue des Vicheries VUE : Depuis la route. Des chemins sont découpés autour de certains champs en mai, afin que les visiteurs puissent admirer les fleurs plus facilement. PARKING : Il y a des parkings publics sur la route de la côte.

W3W : //transact.stink.mysteries

Entrez dans une réserve naturelle vraiment sauvage et magnifique aux champs d’orchidées de Bridget Ozanne, gérés par la Société Guernesiaise. Ce ne sont pas des jardins formels, ce sont des champs de…

©La Société Guernesiaise