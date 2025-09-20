Explorez les secrets d’une gare au passé riche (1h15) Gare Metz

Merci de vous présenter 10 minutes avant l’heure réservée. 15 personnes par groupe. Visites en français. Durée de la visite : 1 h 15 min

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:45:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez les spécificités de la gare de Metz lors de visites guidées, centrées sur la signification des sculptures ornementales, l’accès au pavillon de l’Empereur, la découverte extérieure du bâtiment des services. Des informations plus denses sur le contexte historique et les éléments techniques justifient la durée de cette visite.

Gare Place du Général de Gaulle, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est 03 54 59 32 48 [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/ »}] La gare de Metz a été inaugurée en 1908 par la Direction générale impériale allemande des Chemins de fer d’Alsace-Lorraine. Les deux gares précédentes avaient été construites respectivement en 1850 et 1878.

La construction de la gare est décidée par ordonnance impériale du 21 avril 1901 et mène à un concours ouvert aux architectes allemands en décembre 1901. L’architecte berlinois Jürgen Kröger, assisté des architectes Jürgensen et Bachmann, remporte le premier prix. La construction s’échelonne de 1904 à 1908. Cet édifice monumental est construit en grès de Niderviller. Situées sur les anciens fossés de la ville, les fondations s’appuient sur 3 034 pieux en béton armé. Le gros œuvre est confié à la Société de construction lorraine, de Metz. Le bâtiment voyageurs est long de 300 m, la tour de l’horloge s’élève à 40 m. Deux halles métalliques, supprimées dans les années 1970, abritaient quatorze voies adaptées aux besoins militaires. Le décor des façades évoque les conquêtes de l’Empire allemand. Le style romano-rhénan, qui souligne le fondement historique du pouvoir impérial, est voulu par l’Académie royale de Berlin et par l’empereur lui-même. Guillaume II serait intervenu sur le dessin de la tour de l’horloge. À son achèvement, la gare est la troisième gare de l’Empire. Après 1918, les décors à connotation allemande sont modifiés ou supprimés.

La fonction première de la gare de Metz est militaire : terminus de la ligne de chemin de fer stratégique « des canons », ce réseau permettait de déplacer 20 000 hommes en 24 heures.

Le bâtiment de la gare de Metz (façade, toiture, hall de départs, salon d’honneur) est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1975 et a été élue trois années consécutives (2017, 2018 et 2020) « Plus belle gare de France », grâce à un concours Facebook organisé par SNCF Gares & Connexions. Accès côté centre Pompidou, ou accès par la place de Gaulle.

