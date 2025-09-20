Explorez les serres du Parc du Grand Blottereau avec vos pinceaux ! Parc du Grand Blottereau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 16:00 – 18:00

Gratuit : oui gratuit https://my.weezevent.com/explorez-les-serres-du-parc-du-grand-blottereau-avec-vos-pinceaux-1 Adulte, Etudiant

Anaïs, illustratrice de l’atelier BOTANIQUE, vous propose un voyage à la découverte les trésors floristiques & architecturaux des Serres d’agronomie tropicale.Laissez-vous inspirer par l’ambiance dépaysante des serres pour réaliser votre carnet de voyage, à l’aquarelle…Matériel fourni. Possibilité d’apporter son propre carnet de voyage et son matériel d’aquarelle personnel.

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau https://my.weezevent.com/explorez-les-serres-du-parc-du-grand-blottereau-avec-vos-pinceaux-1