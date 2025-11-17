Explorez l’industrie, révélez vos talents ! Damigny – Agence ALENCON Damigny

Explorez l’industrie, révélez vos talents ! Lundi 17 novembre, 13h00 Damigny – Agence ALENCON Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T13:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

Fin : 2025-11-17T13:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

Venez découvrir les métiers de l’industrie au sein des plateaux techniques de l’UIMM et de l’ISPA au Pôle Universitaire de Montfoulon à Damigny. Possibilité de faire un mini stage d’une journée en centre de formation et/ou une immersion dans une entreprise du bassin d’Alençon par la suite pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans la découverte de ces métiers (conducteur de ligne, maintenance, …)

Vous participerez à 4 ateliers de 30 mn chacun : Pôle PLASTURGIE : – 1 Pratique du thermof

Damigny – Agence ALENCON 61250 Damigny Damigny 61250 Orne Normandy

