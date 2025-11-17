Explorez l’industrie, révélez vos talents! ISPA Damigny

Explorez l’industrie, révélez vos talents! ISPA Damigny lundi 17 novembre 2025.

Début : 2025-11-17T13:30:00+01:00 – 2025-11-17T16:30:00+01:00

Venez découvrir la plasturgie et la metalurgie à Alençon avec ses métiers et formations.

Au programme, IUMM et ISPA vous propose de venir découvrir les métiers de l’industrie plasturgie et métalurgie avec de la pratique!

Venez tester la transformation de la matère sous forme de 5 ateliers => thermoformage, injection… en fabricant vous même une pièce.

En partenariat avec France travail Alençon et la mission locale d’Alençon.

ISPA Pôle universitaire d’Alençon 61250 Damigny Damigny 61250 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0608738136 »}]

Venez découvrir la plasturgie et la métallurgie au pôle universitaire de Damigny. industire plasturgie

Fabrication de toupies en injection