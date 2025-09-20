Explorez l’univers des sapeurs-pompiers Musée du feu Châlons-en-Champagne

Explorez l’univers des sapeurs-pompiers 20 et 21 septembre Musée du feu Marne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le Musée du Feu, situé dans le centre de secours des pompiers de Châlons, vous ouvre exceptionnellement ses portes, offrant l’opportunité de découvrir l’histoire et le rôle des sapeurs-pompiers de Châlons-en-Champagne.

Musée du feu 50 Rue du Docteur Maillot, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Le Musée du Feu a ouvert dans les années 1980 sur la thématique de la lutte contre les incendies. Il présente une collection couvrant une période allant de l’époque napoléonienne à l’époque contemporaine. Insignes, casques et tenues d’époque, véhicules, pompes et extincteurs, ainsi que des photographies d’archives, sont exposés au Musée du Feu. On y trouve également une grande échelle de 15 mètres datant de 1894.

© Animation du patrimoine