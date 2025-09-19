Explorez l’univers raffiné des estampes japonaises Médiathèque les Silos Chaumont

Gratuit

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Voyagez dans le Japon de l’époque d’Edo à travers une sélection d’estampes de la collection Dutailly. La visite commentée dévoile l’esthétique de l’ukiyo-e, ses figures emblématiques et ses techniques. Un regard croisé entre patrimoine graphique oriental et collection bibliophilique exceptionnelle conservée dans un cadre architectural remarquable.

Médiathèque les Silos 7-9 avenue Foch, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

Installée dans un ancien silo à grains réhabilité, la médiathèque Les Silos est un exemple emblématique du patrimoine industriel du XXe siècle. Ce bâtiment atypique, labellisé « Patrimoine du XXe siècle », allie architecture des années 1930 et design contemporain. Il abrite une riche collection documentaire, dont la prestigieuse collection Dutailly dédiée aux arts graphiques et aux estampes japonaises. Les Silos témoignent aussi de l'identité de Chaumont, « Ville du graphisme », en accueillant des fonds patrimoniaux uniques, des espaces numériques et des expositions autour du livre, de l'image et de la typographie.

Gare à proximité

Richard Pelletier – Ville de Chaumont