Explorez Notre Dame de Paris en VR, Médiathèque de Mions, Mions

Informations pratiques

Explorez Notre Dame de Paris en VR Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Médiathèque de Mions Rhône

Gratuit. Limité à 12 personnes. A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Embarquez pour un voyage exceptionnel au coeur de Notre Dame de Paris telle qu’elle était au XVIIIè siècle!

Avec l’application de réalité virtuelle Journey back in time.

Médiathèque de Mions Rue Fabian Martin 69780 Mions Mions 69780 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 23 26 69 https://mediatheque.mions.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mions.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 72 23 26 69 »}] Parking.

Bus N° 62 et N° 87

Embarquez pour un voyage exceptionnel au coeur de Notre Dame de Paris telle qu’elle était au XVIIIè siècle!

©Ubisoft