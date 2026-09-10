Explorez Notre Dame de Paris en VR, Médiathèque de Mions, Mions
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Mions · Mions
Informations pratiques
Explorez Notre Dame de Paris en VR Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Médiathèque de Mions Rhône
Gratuit. Limité à 12 personnes. A partir de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Embarquez pour un voyage exceptionnel au coeur de Notre Dame de Paris telle qu’elle était au XVIIIè siècle!
Avec l’application de réalité virtuelle Journey back in time.
Médiathèque de Mions Rue Fabian Martin 69780 Mions Mions 69780 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 23 26 69 https://mediatheque.mions.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mions.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 72 23 26 69 »}] Parking.
Bus N° 62 et N° 87
Embarquez pour un voyage exceptionnel au coeur de Notre Dame de Paris telle qu’elle était au XVIIIè siècle!
©Ubisoft