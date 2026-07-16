Explorez un château Louis XIII raconté par ses propriétaires, Château de Villemereuil, Villemereuil

Informations pratiques

Explorez un château Louis XIII raconté par ses propriétaires 19 et 20 septembre Château de Villemereuil Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les propriétaires du château de Villemereuil vous accueillent pour une visite commentée en extérieur. Vous découvrirez l’histoire familiale et architecturale de ce domaine du XVIIe siècle, racontée par ceux qui l’habitent. Une rencontre privilégiée avec un patrimoine vivant, dans un cadre préservé, ponctuée d’anecdotes et d’échanges autour de l’histoire des lieux.

Château de Villemereuil 29 le château, 10800 Villemereuil Villemereuil 10800 Aube Grand Est 06 77 04 80 60 Le château date du XVIIème siècle et ses pavillons du XVIème siècle. Il est inscrit au titre des monuments historiques.

Il s’agit d’un immeuble de grande qualité par son histoire et son style architectural. Château de style Louis XIII, construit par Jean-Jérôme Molé à partir de 1673, il se compose d’un corps de logis principal et de pavillons quadrangulaires qui viennent encadrer chacune des façades. Deux pavillons plus anciens en craie demeurent aux angles de la cour, baignés par l’eau des fossés.

Un siècle après sa construction, il est vendu à l’ancêtre des propriétaires actuels et la famille Bonamy de Villemereuil occupe depuis lors les lieux. La composition d’ensemble et sa destination initiale offrent une volumétrie très peu remaniée et des plans de distribution intérieurs en concordance avec le travail des bâtisseurs.

Les propriétaires du château de Villemereuil vous accueillent pour une visite commentée en extérieur. Vous découvrirez l’histoire familiale et architecturale de ce domaine du XVIIe siècle, racontée…

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