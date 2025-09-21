Explorez une église datée en partie du XIIᵉ siècle Église Saint-Piat Le Montsaugeonnais

Découvrez cet édifice religieux de style gothique, dont les parties les plus anciennes datent du XIIe siècle. L’église conserve un mobilier intéressant.

Église Saint-Piat Grand Rue, 52190 Prauthoy Le Montsaugeonnais 52190 Prauthoy Haute-Marne Grand Est 03 25 88 32 23 De style gothique, l’église comporte une nef unique et un chœur à chevet plat du début du XIIe siècle. Des pilastres à imposte reçoivent les arcs doubleaux et les ogives. Son clocher est élevé sur une des chapelles sud. Elle conserve un mobilier intéressant : maître-autel, tabernacle et son dais d’exposition du XVIIIe siècle, piéta du XVIe siècle.

Le retable secondaire et sa statue (Saint-Thibault de Provins) sont classés au titre des Monuments historiques. Parking à proximité.

