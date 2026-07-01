Explorez une église qui renferme de nombreux objets classés, Eglise Saint-Pierre, Bouranton

Informations pratiques

Explorez une église qui renferme de nombreux objets classés 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir librement cette église dont les premières traces datent du XIIe, puis agrandie au XVIe siècle. Elle contient une douzaine d’objets classés au titre des monuments historiques.

Eglise Saint-Pierre 3 rue de la Fontaine Saint-Pierre 10270 Bouranton Bouranton 10270 Aube Grand Est 06 15 30 05 68 L’église a été construite au XIIe puis agrandie au XVIe siècle.

Elle abrite un bâton de procession de Saint-Pierre, datant du XIXe siècle, qui contient une statuette du XVIIe siècle.

Depuis 1975, l’assemblage en bois est inscrit au titre des monuments historiques. Plus d’une douzaine d’objets de l’église de Bouranton sont également classés au titre des monuments historiques, parmi lesquels figurent une statuette en calcaire de saint Eloi du XVIe siècle, une cloche de bronze datant de 1578, un maître-autel en chêne peint et doré du XVIIIe et XIXe siècle. On y retrouve aussi une statue polychrome du XIVe siècle qui illustre une Vierge à l’enfant d’une hauteur d’1,55 mètre, et une sculpture de dimensions réelles représentant saint Pierre qui date également du XVIe siècle.

Venez découvrir librement une église, dont les premières traces datent du XIIe, puis agrandie au XVIe siècle. Elle contient une douzaine d’objets classés au titre des monuments historiques.

© Région Grand Est – Inventaire général (cliché J. Philippot)