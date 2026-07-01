Explorez une forêt domaniale, Forêt domaniale de Macey, Montgueux

Informations pratiques

Explorez une forêt domaniale Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h00 Forêt domaniale de Macey Aube

Limitées à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visitez la forêt accompagné d’un guide de l’Office National des Forêts et découvrez la gestion forestière pratiquée pour préserver sa biodiversité ainsi que le métier de forestier.

Forêt domaniale de Macey Macey 10300 Montgueux 10300 Aube Grand Est 06 11 43 75 58 [{« type »: « email », « value »: « lucas.louis-02@onf.fr »}] Cette forêt domaniale se compose de hêtres, de chênes, de merisiers, d’érables et de charmes. Elle s’étend sur plus de 138 000 ha. On peut y trouver une route forestière et des sentiers balisés et bien entretenus. La gestion est assurée par l’Office National des Forêts (ONF). Elle est présente sur tout le territoire de la commune de Macey.

Une forêt domaniale est un massif forestier appartenant à l’État.

Visitez la forêt accompagné d’un guide de l’Office Nationale des Forêts et découvrez la gestion forestière pratiquée pour préserver sa biodiversité ainsi que le métier de forestier.

© ONF