Explorez votre Futur dans l’agro-alimentaire en participant à notre atelier détection de potentiel Rezé – Agence SAINT SEBASTIEN Rezé

Explorez votre Futur dans l’agro-alimentaire en participant à notre atelier détection de potentiel Rezé – Agence SAINT SEBASTIEN Rezé vendredi 7 novembre 2025.

Explorez votre Futur dans l’agro-alimentaire en participant à notre atelier détection de potentiel Vendredi 7 novembre, 08h30 Rezé – Agence SAINT SEBASTIEN Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T08:30:00+01:00 – 2025-11-07T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-07T08:30:00+01:00 – 2025-11-07T11:30:00+01:00

Participez à notre atelier exclusif « Détection de Potentiel Industrie » et explorez les opportunités du secteur agro-alimentaire. Pourquoi y participer ? – Testez vos compétences grâce à des exercices pratiques et stimulants. – Recevez des orientations personnalisées pour vous guider dans votre projet professionnel. – Profitez de l’opportunité de proposer votre profil directement à des employeurs ou d’accéder à des formations adaptées. – Explorez un secteur dynamique et porteur de nombreuses oppo

Rezé – Agence SAINT SEBASTIEN 44400 Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/521121 »}]

Participez à notre atelier exclusif « Détection de Potentiel Industrie » et explorez les opportunités du secteur agro-alimentaire. La semaine de l’industrie Détection de potentiel