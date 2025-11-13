Explorez votre Futur dans l’agro-alimentaire en participant à notre atelier détection de potentiel Saint-Sébastien-sur-Loire – Agence SAINT SEBASTIEN Saint-Sébastien-sur-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T08:30:00+01:00 – 2025-11-13T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-13T08:30:00+01:00 – 2025-11-13T11:30:00+01:00

Participez à notre atelier exclusif « Détection de Potentiel Industrie » et explorez les opportunités du secteur agro-alimentaire. Pourquoi y participer ? – Testez vos compétences grâce à des exercices pratiques et stimulants. – Recevez des orientations personnalisées pour vous guider dans votre projet professionnel. – Profitez de l’opportunité de proposer votre profil directement à des employeurs ou d’accéder à des formations adaptées. – Explorez un secteur dynamique et porteur de nombreuses oppo

Participez à notre atelier exclusif « Détection de Potentiel Industrie » et explorez les opportunités du secteur agro-alimentaire. La semaine de l’industrie Détection de potentiel