Explor’Game Apéritif MJC Héritan Mâcon

Explor’Game Apéritif

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 45 EUR

Début : 2025-11-15 18:00:00
fin : 2025-11-15 20:00:00

2025-11-15

Vivez un Explor’Game apéritif spécial Vins de Bourgogne.
Résolvez 7 énigmes pour explorer cépages, terroirs, vinification et dégustez 2 vins accompagnés d’une planche apéro.

Animé par Caroline Verret, ingénieurs en œnologie.   .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70  dplanche@mjc-heritanmacon.org

