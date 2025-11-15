Explor’Game Apéritif MJC Héritan Mâcon
Explor’Game Apéritif MJC Héritan Mâcon samedi 15 novembre 2025.
Explor’Game Apéritif
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 40 – 40 – 45 EUR
Début : 2025-11-15 18:00:00
fin : 2025-11-15 20:00:00
2025-11-15
Vivez un Explor’Game apéritif spécial Vins de Bourgogne.
Résolvez 7 énigmes pour explorer cépages, terroirs, vinification et dégustez 2 vins accompagnés d’une planche apéro.
Animé par Caroline Verret, ingénieurs en œnologie. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
