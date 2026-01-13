EXPLORONIX TRIO JAZZ ETHNO-GROOVE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

EXPLORONIX TRIO JAZZ ETHNO-GROOVE

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Le Pot aux roses vous invite au concert de Exploronix trio !

Exploronix trio jazz ethno-groove !

Restauration sur place Gert Kilian, son balafon magique et ses deux acolytes nous emmènent dans un trip vertigineux entre les continents, Exploronics fait vibrer nos tympans et titiller nos hanches. .

English :

Le Pot aux roses invites you to a concert by Exploronix trio!

