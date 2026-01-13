EXPLORONIX TRIO JAZZ ETHNO-GROOVE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes
EXPLORONIX TRIO JAZZ ETHNO-GROOVE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes samedi 24 janvier 2026.
EXPLORONIX TRIO JAZZ ETHNO-GROOVE
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Le Pot aux roses vous invite au concert de Exploronix trio !
Exploronix trio jazz ethno-groove !
Restauration sur place Gert Kilian, son balafon magique et ses deux acolytes nous emmènent dans un trip vertigineux entre les continents, Exploronics fait vibrer nos tympans et titiller nos hanches. .
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie lepotauxroses31@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Pot aux roses invites you to a concert by Exploronix trio!
L’événement EXPLORONIX TRIO JAZZ ETHNO-GROOVE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-01-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE