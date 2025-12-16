EXPLORONS LES FOSILLES EN FAMILLE

Vendémian Hérault

Vivez une expérience paléontologique ludique et passionnante pour petits et grands curieux.

Avec l’association Demain la Terre !

Découvrez comment se forment les fossiles, ce qu’ils nous apprennent sur l’histoire de notre planète et repartez avec votre propre création !

Un moment à partager en famille où l’on apprend en s’amusant.

Au programme

• Création de fossiles plâtre, coquilles d’escargots et coquillages… Comprenez ensemble comment la nature fabrique les fossiles.

• Moulage initiez-vous aux techniques utilisées par les paléontologues.

• Observation de vrais fossiles dents de requins, huîtres géantes, fougères… un trésor géologique de la région à découvrir ! .

Vendémian 34230 Hérault Occitanie bibliotheque@vendemian.fr

English :

A fun and exciting paleontological experience for curious young and old alike.

