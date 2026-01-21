Explor’Run Clion sur Seugne Clion

Explor’Run Clion sur Seugne Clion dimanche 1 mars 2026.

Explor’Run Clion sur Seugne

28 Av. Saint-André Clion Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 07:00:00
fin : 2026-03-01

Date(s) :
2026-03-01

EXPLOR’RUN CLION-SUR-SEUGNE
Are you ready ? ‍♂️

01 MARS
Clion-sur-Seugne

Un village de pierres & d’eau à découvrir au fil des sentiers ️ Source page FB d’Explor’Event.
  .

28 Av. Saint-André Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

EXPLOR?RUN CLION-SUR-SEUGNE
Are you ready ? ???

mARCH 01
Clion-sur-Seugne

A village of stones and water to discover along the trails? Source Explor’Event FB page.

L’événement Explor’Run Clion sur Seugne Clion a été mis à jour le 2026-01-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge