Explor’Run Clion sur Seugne Clion

28 Av. Saint-André Clion Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 23 EUR
Début : 2026-03-01 07:00:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
EXPLOR’RUN CLION-SUR-SEUGNE
Are you ready ? ♂️
01 MARS
Clion-sur-Seugne
Un village de pierres & d’eau à découvrir au fil des sentiers ️ Source page FB d’Explor’Event.
28 Av. Saint-André Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
EXPLOR?RUN CLION-SUR-SEUGNE
Are you ready ? ???
mARCH 01
Clion-sur-Seugne
A village of stones and water to discover along the trails? Source Explor’Event FB page.
