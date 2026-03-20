Expo 100% Lego Lacrost le vigny Lacrost
Expo 100% Lego Lacrost le vigny Lacrost samedi 11 avril 2026.
Expo 100% Lego Lacrost
le vigny Salle polyvalente de Lacrost Lacrost Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Exposition 100% Lego à la salle polyvalente de Lacrost (71700)
Gammes Lego du commerce mais aussi créations originales.
Tombola, ateliers de construction libre, buvette.
Samedi 11 avril de 10h à 18h, dimanche 12 avril de 10h à 17h.
Entrée 2€, gratuit pour les moins de 5 ans .
le vigny Salle polyvalente de Lacrost Lacrost 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 82 13 62 richardlongavenne@yahoo.fr
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L’événement Expo 100% Lego Lacrost Lacrost a été mis à jour le 2026-03-18 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II