Expo à la Chapelle de Trévoazan Prat

Trevoazan Prat Côtes-d’Armor

Exposition 1 « Le Fest-noz s’affiche »

Puisées dans les archives de Dastum Bro-Dreger et de la Cité de la musique bretonne de Bégard, venez découvrir les affiches de Fest-noz de Prat. La commune a été, au coeur des années 90, le haut lieu des festoù-noz du Trégor rassemblant souvent plus de 1000 personnes par soirée !

Exposition 2 « Treuzkas / Transmission »

Exposition extérieur de photos noir et blanc de Gilbert Le Gall. Cette série prise au gré des fêtes de Bretagne met en avant la transmission ou comment les enfants amenés au cœur des fêtes deviennent petit à petit, à leur tour, acteurs du renouveau et de la transmission d’une culture.

Salon de thé le dimanche .

Trevoazan Prat 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55

