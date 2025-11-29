Expo Alain & Jeanne Quellec Une terre, sept racines Bibliothèque Lanildut

Expo Alain & Jeanne Quellec Une terre, sept racines

Bibliothèque 7 route de l’Aber Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-11-29

Exposition Une terre… sept racines, consacrée aux sept saints fondateurs de la Bretagne, au travers des œuvres de Jeanne et Alain Quellec de Lanildut.

L’expo met en lumière par la peinture et la sculpture, les figures légendaires de Brieuc, Malo, Samson, Patern, Corentin, Pol Aurélien et Tugdual, dont les vies et les pèlerinages ont façonné l’identité spirituelle et culturelle de la Bretagne.

Une invitation à un voyage artistique et symbolique au cœur des racines bretonnes. .

