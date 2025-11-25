Expo Anette COLOMB Cidrerie Kerné Pouldreuzic

Expo Anette COLOMB Cidrerie Kerné Pouldreuzic mardi 25 novembre 2025.

Expo Anette COLOMB

Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 14:00:00

fin : 2026-01-03 18:30:00

Date(s) :

2025-11-25

Croqueurs de pommes

Annette Collomb, artiste installée à Pont-L’Abbé aime saisir les attitudes comme on saisit un instant de vie. Ses

personnages semblent nous inviter à écouter ce qu’ils ont à dire, tandis que ses pièces en céramique ouvrent sur un

univers familier, empreint de douceur et de poésie. Depuis plus de trente ans, elle multiplie expositions et recherches

artistiques entre dessin, peinture et sculpture. .

Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 41 86

L’événement Expo Anette COLOMB Pouldreuzic a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Destination Pays Bigouden