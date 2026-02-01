EXPO ANNIE NÖEL

Place du château Castelnou Pyrénées-Orientales

Tarif : 5.5 – 5.5 – 6.5

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

2026-02-07

Le Château de Castelnou ouvre ses portes dès le 7 février 2026 et inaugure sa nouvelle saison culturelle avec l’exposition

“Rêves de nature” d’Annie Noël

Une invitation à entrer dans un univers où la forêt, la lumière et la mémoire tissent un dia…

.

Place du château Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 69 20

English :

Château de Castelnou opens its doors on February 7, 2026 and inaugurates its new cultural season with the exhibition

dreams of Nature? by Annie Noël

An invitation to enter a world where forest, light and memory weave a dia…

L’événement EXPO ANNIE NÖEL Castelnou a été mis à jour le 2026-02-04 par OTI ASPRES-THUIR