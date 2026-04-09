Expo Apéro Ville-Close Concarneau
Expo Apéro Ville-Close Concarneau mercredi 24 juin 2026.
Concarneau
Expo Apéro
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Visite privilège avec peu de participants et après la fermeture des salles au public.
Bénéficiez d’une visite privilège de l’exposition 11h55 au beffroi avec une guide-conférencière. Partagez ensuite un verre et quelques toats afin de poursuivre les échanges.
RDV à l’accueil de la Maison du Patrimoine Logis des Gardes
Inscription à l’Office de Tourisme ou à la Maison du Patrimoine .
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English : Expo Apéro
L’événement Expo Apéro Concarneau a été mis à jour le 2026-05-15 par OTC CCA
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