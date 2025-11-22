Expo art & artisanat Stade Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne
Expo art & artisanat Stade Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne samedi 22 novembre 2025.
Expo art & artisanat
Stade Colette Besson 2 Rue du Dr Maudet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-22
Les passionnés d’art et de savoir faire ont rendez-vous pour une grande exposition. Ne manquez pas ce rendez-vous convivial et inspirant au cœur du savoir-faire local !
Stade Colette Besson 2 Rue du Dr Maudet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 26 10 90
English :
Fans of art and craftsmanship are invited to a major exhibition. Don’t miss this friendly and inspiring event at the heart of local know-how!
German :
Die Liebhaber von Kunst und Kunstfertigkeit treffen sich zu einer großen Ausstellung. Verpassen Sie nicht dieses gesellige und inspirierende Treffen im Herzen des lokalen Know-hows!
Italiano :
Gli appassionati di arte e artigianato sono invitati a partecipare a una grande mostra. Non perdetevi questo evento amichevole e stimolante nel cuore del know-how locale!
Espanol :
Los aficionados al arte y la artesanía están invitados a una gran exposición. No se pierda este evento amistoso e inspirador en el corazón del saber hacer local
L’événement Expo art & artisanat Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-10-29 par Royan Atlantique