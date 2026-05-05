EXPO ART CAESTRE, Salle des fêtes de Caëstre, Caëstre
EXPO ART CAESTRE, Salle des fêtes de Caëstre, Caëstre samedi 6 juin 2026.
EXPO ART CAESTRE 6 et 7 juin Salle des fêtes de Caëstre Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
EXPO ART CAESTRE
Une première à Caestre
Organisée par l’arstiste caestroise Mnr Kong et en partenariat avec la municipalité, cette première édition recevra une quinzaine d’artistes du territoire.
Venez découvrir leur talent et leur univers à travers des œuvres variées, chacune révélant une personnalité unique.
Salle des fêtes de Caëstre Rue du 8 mai 1945, 59190 Caëstre Caëstre 59190 Nord Hauts-de-France
Exposition d’artistes peintres et sculpteurs