EXPO ART CAESTRE, Salle des fêtes de Caëstre, Caëstre

EXPO ART CAESTRE 6 et 7 juin Salle des fêtes de Caëstre Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

EXPO ART CAESTRE

Une première à Caestre

Organisée par l’arstiste caestroise Mnr Kong et en partenariat avec la municipalité, cette première édition recevra une quinzaine d’artistes du territoire.

Venez découvrir leur talent et leur univers à travers des œuvres variées, chacune révélant une personnalité unique.

Salle des fêtes de Caëstre Rue du 8 mai 1945, 59190 Caëstre Caëstre 59190 Nord Hauts-de-France

Exposition d’artistes peintres et sculpteurs