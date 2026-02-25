Expo Art et Photo Doué-en-Anjou

Expo Art et Photo

Montfort Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Organisée par l’association Empreintes, cette exposition regroupe une vingtaine d’artistes, répartis dans deux salles.

Photographes, céramistes, peintres, sculpteurs ou plasticiens sont présents durant les deux journées. Ils présentent leurs œuvres aux visiteurs, et sont à même de répondre à leurs questions. Des démonstrations de cyanotypes sont proposées en extérieur.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026 de 10h à 19h. .

Montfort Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 05 31

Organized by the Empreintes association, this exhibition features some twenty artists in two rooms.

